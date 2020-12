W Polsce ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 – „to historyczny moment”

- To historyczny moment - powiedziała tuż przed przyjęciem szczepionki Naczelna Pielęgniarka MSWiA Alicja Jakubowska. Pierwsze szczepionki podano w szpitalu MSWiA w Warszawie w poświąteczną niedzielę 27 grudnia 2020 roku o godz. 8:30. Zaraz po Alicji Jakubowskiej zaszczepiono zarządzającego placówką prof. Waldemara Wierzbę i dyrektora medycznego dr Artura Zaczyńskiego. Symboliczne szczepienie odbyło się przed kamerami. Było jednym z wielu, jakie 27 grudnia przeprowadza się w szpitalach w całym kraju.

Bezpieczna szansa na powrót do normalności

- Jeśli chcemy wrócić do normalności, wygrać z chorobą, nie ma innej możliwości – trzeba się zaszczepić – powiedziała Alicja Jakubowska. – Nie bolało – przekonywała tuż po przyjęciu szczepionki.

Pierwsza partia szczepionek przeciw COVID-19 – prawie 10 tys. dawek dotarła do Polski drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia. Preparat rozdysponowano do 72 szpitali węzłowych w całym kraju, w którym prowadzone będą teraz szczepienia osób, najbardziej narażonych na zakażenie. W tzw. etapie 0 szczepiony jest personel medyczny, pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz osoby zatrudnione na uczelniach medycznych. Także studenci kierunków medycznych.

W przypadku szczepionek Pfizer, które są aktualnie dostępne w Polsce, pełną odporność uzyskuje się po przyjęciu dwóch dawek. Ci, którzy przyjęli właśnie pierwszą, kolejną otrzymają za 21 dni. Szczepienie poprzedzone jest wywiadem lekarskim. Wszyscy, którzy przyjmą szczepionkę przeciw COVID-19, otrzymują zaświadczenie. Każda osoba, która poddała się szczepieniu, przez kwadrans tuż po przyjęciu dawki zostaje pod obserwacją w punkcie szczepień.

Zaszczep się! I pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa

Żeby rozpoczęty dziś proces zakończył się powodzeniem – wygraną walką z wirusem, zaszczepić powinno się jak najwięcej osób. Dokładny proces szczepień także harmonogram z wskazaniem konkretnych grup osób, które będą szczepione w określonych etapach opisuje Narodowy Program Szczepień.

Informacje o szczepionkach oraz o szczepieniu dostępne są także na stronie gov.pl/szczepimy się. Zachęcamy do odwiedzin. Pamiętajmy także o stale obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. Zanim osiągniemy odporność populacyjną – zachowujmy dystans, nośmy maski, dezynfekujmy ręce, wietrzmy mieszkania, ograniczajmy spotkania z innymi ludźmi. – I nie bójmy się szczepień – przekonują medycy, którzy dziś jako pierwsi przyjęli szczepionkę. Jak mówią, warto to zrobić, żeby wrócić do normalności. – Jeśli nie chcemy zaszczepić się dla siebie, zróbmy to dla innych, także tych, których kochamy – powiedziała Alicja Jakubowska.