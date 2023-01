Debata „Porozmawiajmy o środowisku” za nami

- Szczególnie istotne dla nas wszystkich jest, żebyśmy w czystym środowisku żyli, funkcjonowali, korzystali z niego. To jest również niezwykle duże wyzwanie dla Inspekcji Ochrony Środowiska, która stoi na straży czystego środowiska, ale również dla służb, które nas w tym zadaniu wspierają – tymi słowami p.o. GIOŚ Magda Gosk rozpoczęła część debaty o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Zaproszenie goście – przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego wspólnie z p.o. GIOŚ Magdą Gosk dyskutowali na temat istoty współpracy w walce z nielegalnym przemieszczaniem odpadów.

P.o. GIOŚ Magda Gosk przypomniała, że w 2022 r. doszło do bardzo ważnego wydarzenia w kontekście kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów – kontrola ta została wprowadzona do Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT), który pozwala precyzyjnie zlokalizować każdy wjeżdżający na teren Polski transport odpadów.

Wychodzimy naprzeciw profesjonalizacji przestępców

W kolejnym panelu p.o. z-cy GIOŚ Krzysztof Gołębiewski dyskutował z przedstawicielem Policji i zespołu DZPŚ GIOŚ na temat walki z przestępczością środowiskową. P.o. z-cy GIOŚ Krzysztof Gołębiewski również podkreślił rolę współpracy w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

- Współpracujemy z Policją. Zawarliśmy porozumienia na poziomach wojewódzkich, wspieramy się w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska – mówił. Rozmówcy zgodnie przyznali, że GIOŚ i Policja mają wspólny cel jakim jest walka z przestępcami środowiskowymi.

Poza tym p.o. z-cy GIOŚ Krzysztof Gołębiewski przypomniał, że proces walki z przestępczością przeciwko środowisku został zapoczątkowany stosunkowo niedawno, przez ministra Jacka Ozdobę, który określił nowe cele dla działalności GIOŚ. Zwrócił również uwagę, że obecnie „wychodzimy na przeciw profesjonalizacji przestępców środowiskowych” – inspektorzy GIOŚ na co dzień korzystają z wyspecjalizowanych urządzeń.

Kulisy kampanii oczami pracowników GIOŚ

W drugim bloku wydarzenia zabrali pracownicy GIOŚ z Departamentu Monitoringu Środowiska, Departamentu Kontroli Odpadów, Departamentu Inspekcji, Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej oraz Zespołu Promocji i Komunikacji. Przedstawiciele GIOŚ podzielili się swoimi doświadczeniami z udziału w projekcie. Opowiedzieli również o tym czym zajmują się na co dzień w swojej pracy.

Troska o dobre środowisko

Debatę „Porozmawiajmy o środowisku” zakończyła dyskusja dziennikarzy z rzecznikiem GIOŚ. Rozmowa dotyczyła roli mediów w obszarze środowiska, a także dezinformacji i fakenewsów.

- Środowisko powinno nas łączyć, wszyscy musimy być jedną drużyną – mówił rzecznik GIOŚ, Maciej Karczyński.

Zobacz całą debatę na naszym kanale na YouTube.