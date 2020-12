Pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce już pod koniec grudnia

– Przed nami Święta Bożego Narodzenia. W drugim dniu Świąt przyjadą do Polski pierwsze szczepionki – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Pierwsze szczepienia zostaną przeprowadzone w 73 szpitalach węzłowych, zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych ośrodkach. – W 2021 r. musimy zwalczyć wirusa po to, żeby normalnie żyć. Tutaj, w szpitalu MSWiA w Warszawie już za kilka dni zostanie zaszczepiony pierwszy pacjent – dodał premier.

Ruszają szczepienia przeciw COVID-19 – w grudniu w Polsce będzie 300 tys. szczepionek

W ramach pierwszej dostawy Polska otrzyma blisko 10 tys. dawek szczepionek przeciw COVID-19. 18 szpitali otrzyma od 150 do 900 dawek, inne, wytypowane do szczepienia w pierwszej turze szpitale – po 75 dawek. Pierwsza dostawa dotrze już do kraju 26 grudnia.



– Do końca grudnia trafi do Polski jeszcze kolejne 300 tys. szczepionek, a potem do końca stycznia łącznie będziemy mieli 1,5 mln szczepionek - co pozwoli zaczepić do końca stycznia ok. 750 tys. pacjentów - informował podczas konferencji w szpitalu szef KPRM Michał Dworczyk.



W grudniu zaszczepią się pracownicy służby zdrowia

Jako pierwsi zostaną zaszczepione osoby z tzw. grupy „0”, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień. To:

pracownicy szpitala węzłowego,

pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej,

pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

osoby zatrudnione na uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,

osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów;

Ze szczepienia w pierwszej kolejności skorzysta personel niemedyczny – czyli administracyjny i pomocniczy, który pracuje w tych placówkach. Zaszczepić będą się mogły także osoby zatrudnione w firmach współpracujących z tymi podmiotami, którzy przebywają w trybie ciągłym w danej placówce.



– Szczepionka jest dobrowolna, ale gorąco zachęcamy do tego, żeby ona stała się tym prawdziwym przełomem dla zdrowia publicznego i zdrowia indywidualnego wszystkich ludzi oraz przełomem w życiu gospodarczym. Im szybciej zwalczymy wirusa, tym szybciej będziemy mogli powrócić do gospodarczej normalności – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Proces zgłoszeń medyków do 28 grudnia – przez formularz online

Osoby z grupy „0”, które chcą zaszczepić się przeciwko COVID-19, zgłaszają się do swojego pracodawcy, przekazując jednocześnie wypełnione oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.



Ważne! Przy zgłoszeniu pracodawca może skorzystać z przeznaczonego do tego formularza online dostępnego pod adresem: Pracodawca wybiera szpital węzłowy i przekazuje zbiorcze zestawienie chętnych pracowników do danego szpitala. https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/ . Jeżeli dany podmiot przekazał już zgłoszenie poprzez gabinet.gov.pl, to nie musi ponownie go przesyłać za pośrednictwem formularza.

Szpital węzłowy ustala grafik i zaprasza na szczepienia – wystawia dla wskazanych pracowników e-skierowania i umawia z daną placówką datę szczepienia zgłoszonego personelu (dzień lub więcej dni tylko dla danej placówki). Osoba, która została zaproszona na szczepienie musi pojawić się w danej placówce, przejść kwalifikację i podpisać zgodę na szczepienie. Po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki w tym samym szpitalu węzłowym należy umówić się na podanie drugiej dawki szczepionki. Jeżeli dana osoba nie może zaszczepić się w terminie zaproponowanym przez szpital węzłowy, należy zgłosić się do koordynatora szczepień i umówić na inny termin.



Do tej pory chęć zaszczepienia się wyraziło ok. 300 tys. osób z grupy O. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 28 grudnia.

– Szczepionka jest coraz większym światełkiem w tunelu. Na świecie szczepienia mają miejsce od kilkunastu dni. Widać, że te szczepienia przebiegają w sposób prawidłowy. Różnego rodzaju skutki uboczne, których ludzie się obawiają, występują w bardzo niewielkim procencie – powiedział Mateusz Morawiecki.