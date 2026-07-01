Akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M., ps. „Wielki Bu” i Adrianowi R.

W dniu 30 czerwca 2026 r. prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M., ps. „Wielki Bu” oraz przeciwko Adrianowi R.

Akt oskarżenia obejmuje łącznie 7 zarzutów, z czego 6 dotyczy Patryka M., a jeden Adriana R.

Prokurator oskarżył Patryka M. o:

Udział w latach 2017-2018 w zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa pomorskiego, innych regionów Polski oraz na terytorium Królestwa Niderlandów i Hiszpanii. Grupa zajmowała się nabywaniem, produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym marihuany, kokainy, amfetaminy (również płynnej), haszyszu, mefedronu, klefedronu oraz ekstazy.



Uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, w tym:

- 17 kg marihuany o czarnorynkowej wartości około 850 tys. zł,

- 2 kg amfetaminy o wartości około 60 tys. zł.



- 17 kg marihuany o czarnorynkowej wartości około 850 tys. zł, - 2 kg amfetaminy o wartości około 60 tys. zł. Udział w kradzieży z włamaniem samochodu marki Audi Q7 wspólnie i w porozumieniu z Adrianem R., w którym następnie przerobiono numery identyfikacyjne VIN, a także o oszustwo przy jego późniejszej sprzedaży za kwotę 41 tys. zł, co doprowadziło nabywcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.



Patryk M. trzech z zarzucanych mu czynów dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa (recydywy). Czyny zarzucane Patrykowi M. zostały zakwalifikowane z art. 258 § 1 k.k., art. 279 § 1 k.k., art. 306 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prokurator oskarżył Adriana R. o popełnienie – wspólnie i w porozumieniu z Patrykiem M. – czynu dotyczącego kradzieży z włamaniem samochodu osobowego marki Audi Q7. Czynu tego dokonano w nocy z 5 na 6 stycznia 2019 roku w Gdańsku poprzez uprzednie przełamanie mechanicznych oraz elektronicznych zabezpieczeń pojazdu (art. 279 § 1 k.k.).

Patryk M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Natomiast Adrian R. przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym w sprawie stanem faktycznym.

Wobec Patryka M., na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie, do dnia 3 sierpnia 2026 roku stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na mieniu Patryka M. w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku poprzez ustanowienie zakazu jego zbywania i obciążania oraz wpis hipoteki przymusowej.

Przypomnieć należy, iż oskarżony został zatrzymany w dniu 12 września 2025 r. na terenie Hamburga na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. W dniu 6 listopada 2025 r. został przekazany stronie polskiej po uprawomocnieniu się decyzji o dopuszczalności jego wydania.





prok. Katarzyna Calów-Jaszewska

Dział Prasowy

Prokuratury Krajowej

