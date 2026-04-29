Zarzuty udziału w grupie przestępczej oraz prania pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut

Na polecenie prokuratora z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, w okresie od 18 marca do 27 kwietnia 2026 r., funkcjonariusze Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali pięć osób w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było doprowadzanie użytkowników internetowej platformy AdBlast do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz pranie pieniędzy.

Do zatrzymań doszło na terenie województw kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego.

Ustalono ponad 90 tys. pokrzywdzonych, a łączna wartość szkody wyniosła nie mniej niż 32 mln USD.



Mechanizm działania

W toku śledztwa, dzięki zastosowaniu metod inżynierii wstecznej oraz analizy danych, ustalono mechanizm przyjmowania wpłat na platformę, w tym adresy w sieci Bitcoin.

Zidentyfikowano również pośrednika płatności kryptowalutowych, którego usługi wykorzystywano w celu zapewnienia anonimowości organizatorów procederu.

Analiza zapisów blockchain pozwoliła na odtworzenie dalszego obiegu środków. Kryptowaluty były transferowane przez tzw. jednorazowe adresy, mieszane z innymi środkami, a następnie trafiały na konta prowadzone przez giełdy kryptowalutowe. Po ich sprzedaży środki pieniężne przekazywano na rachunki bankowe, skąd transferowano je pomiędzy kolejnymi kontami, by ostatecznie podejmować je w gotówce.

Wypłaty realizowano przy użyciu kart płatniczych, kodów BLIK oraz bezpośrednio w placówkach bankowych na terenie Bydgoszczy. Transakcje często opiewały na znaczne kwoty, sięgające jednorazowo około 1 mln zł. Gotówka była następnie przekazywana osobie kierującej procederem, która osobiście lub za pośrednictwem innych osób wymieniała środki w kantorach na euro, stosując mechanizm tzw. smurfingu, czyli dokonywania transakcji poniżej progów rejestracyjnych.

Uzyskane w ten sposób środki były przekazywane organizatorom platformy AdBlast, którzy przechowywali je poza systemem bankowym, aby utrudnić ich wykrycie i zabezpieczenie, wykorzystując do tego portfele kryptowalutowe oraz rachunki bankowe prowadzone dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.



Zarzuty

Prokurator przedstawił jednemu z podejrzanych zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz prania pieniędzy. Pozostałym czterem osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. Łączna wartość szkody objętej zarzutami przedstawionymi podejrzanym wyniosła nie mniej niż 15 444 715,72 zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.





prok. Katarzyna Calów-Jaszewska

Dział Prasowy

Prokuratury Krajowej