Stopnie alarmowe CHARLIE, BRAVO i BRAVO-CRP obowiązują do 31 sierpnia 2026 r.
26.05.2026
Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia dotyczące przedłużenia obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE) na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., a także drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) na pozostałym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza jej granicami oraz drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP) na całym obszarze RP. Stopnie będą obowiązywały do 31 sierpnia 2026 r. do godz. 23:59.
Prezes Rady Ministrów wprowadza stopnie alarmowe na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.
Drugi stopień alarmowy (BRAVO) ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną sytuacją geopolityczną w regionie związaną z różnego rodzaju działaniami o charakterze ataku hybrydowego prowadzonego przez Federację Rosyjską i Białoruś względem Polski i innych krajów Unii Europejskiej oraz konsekwencjami zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę.
Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
Trzeci stopień alarmowy (CHARLIE) wprowadza się w przypadku:
-
wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym godzącego w:
- bezpieczeństwo lub porządek publiczny,
- bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej,
- bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej;
2. uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Natomiast stopień alarmowy CRP (BRAVO–CRP) został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.
Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.
Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.
Do zadań tych w przypadku stopnia BRAVO należą m.in.:
- prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;
- prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;
- zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
- ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach;
- obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
- dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
- wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych;
- wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.
Z kolei w stopniu alarmowym BRAVO-CRP zadania obejmują w szczególności:
- wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
- monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
- sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
- poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
- zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
- wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
W stopniu alarmowym CHARLIE należy m.in.:
- wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
- sprawdzić dostępność obiektów wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego pobytu na wypadek ewakuacji ludności;
- wydać broń i amunicję oraz środki ochrony osobistej uprawnionym osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych;
- wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór nad miejscami, które tego wymagają, do tej pory nieobjętych nadzorem.
Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.
Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli, a także czujności obywateli.
NIE LEKCEWAŻ ŻADNEJ INFORMACJI O ZAGROŻENIU! NATYCHMIAST POWIADOM SŁUŻBY DZWONIĄC NA NUMER TEL. 112.
