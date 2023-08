Zdajesz i jedziesz! – rozpoczynamy wdrożenie tymczasowego prawa jazdy w aplikacji mObywatel

Tymczasowe prawo jazdy to dokument cyfrowy, który będzie ważny 30 dni od momentu zdania egzaminu na prawo jazdy. Potwierdza on uprawnienia do kierowania pojazdami dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Z tej usługi w mObywatelu mogą skorzystać świeżo upieczeni kierowcy, którzy zdali egzamin państwowy na prawo jazdy i kierowcy, którzy rozszerzyli posiadane uprawnienia o kolejne – z wyżej wymienionych grup kategorii.

„Nową usługę będziemy wdrażać przez kilka dni, zgodnie z najlepszymi standardami wprowadzania zmian w aplikacjach. Myślę, że już przyszłego tygodnia powinna być ona dostępna dla każdego, kto nabędzie nowe uprawnienia i będzie miał zainstalowanego mObywatela. To bardzo wygodne rozwiązanie – możemy od razu ruszać w drogę, a prawo jazdy mamy w swoim smartfonie” – dodaje minister.

Jak to działa?

od razu po zakończeniu egzaminu państwowego, system PWPW przekazuje do CEK zestaw danych o osobie, która uzyskała uprawnienia do kierowania pojazdem

egzaminator (WORD) uzupełnia wynik egzaminu w PKK, nie czekając na zatwierdzenie protokołu

dane z PKK są wysyłane do CEK i jednocześnie do Starosty

w CEK tworzone jest Twoje tymczasowe prawo jazdy

w aplikacji mObywatel otrzymujesz powiadomienie o możliwości pobrania nowego cyfrowego dokumentu



Dzięki nowej usłudze:

masz bieżący wgląd w swoje dane

dostaniesz informację o zdarzeniach związanych z tymczasowym prawem jazdy i posiadanymi uprawnieniami (PUSH)

Pamiętaj, że nie musisz okazywać cyfrowej wersji prawa jazdy przy kontroli drogowej – policja może sprawdzić dane kierowcy w systemie.