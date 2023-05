Bezpieczeństwo mieszkańców Płocka – konferencja z udziałem wiceministra Macieja Wąsika

Wiceszef MSWiA powiedział, że nasze służby są w pełnej gotowości, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom tego regionu oraz pracownikom zatrudnionym przy budowie inwestycji. Dodał przy tym, że funkcjonariusze Policji przeprowadzą specjalne szkolenia dla cudzoziemców zatrudnionych przy budowie, m.in. z zakresu wiedzy o systemie prawnym w Polsce oraz naszej kulturze.

Codziennie bezpieczeństwa mieszkańców rejonu, gdzie będą zakwaterowani obcokrajowcy, pilnują policjanci. Jeżeli będzie taka potrzeba, Policja jest gotowa wzmocnić swoje siły. Zrobimy wszystko, aby bezpieczeństwo w tym regionie nadal było na wysokim poziomie

– podkreślił wiceminister.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu oraz Komenda Miejska Policji w Płocku od początku współpracują z inwestorem - firmą PKN Orlen oraz z przedstawicielami wykonawców.

Wkrótce do Płocka przyjadą kolejni cudzoziemcy, którzy zostali zatrudnieni przez wykonawcę. Zostaną zakwaterowani w specjalnie budowanym miasteczku pracowniczym w pobliżu stawianego kompleksu. Na jego terenie udostępniono pomieszczenia do dyspozycji Policji. KMP w Płocku codziennie kieruje do służby ok. 26 patroli, których jednym z zadań jest zapewnienie bezpieczeństwa w związku z realizowaną inwestycją.

