Informujemy i edukujemy - rusza kampania informacyjna MSWIA, MON i RCB

MSWiA, MON i RCB ruszają z kampanią informacyjną

Dźwięk syren alarmowych, powiadomienie z RSO czy Alert RCB – to główne kanały informowania mieszkańców o nadchodzącym zagrożeniu. Przygotowanie na kryzysy zaczyna się od edukacji, dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców.

MSWiA we współpracy z MON, RCB i TVP rozpoczyna kampanię informacyjną. Pierwszym krokiem jest edukacja obywateli i budowanie ich odporności. To kluczowe uzupełnienie niedawnej publikacji Poradnika Bezpieczeństwa. Nasz plan na odporność społeczną to edukacja, informowanie i przygotowanie.

Grafiki informacyjne, spoty wideo oraz spoty radiowe pojawią się już wkrótce w mediach i w internecie. Zachęcamy do korzystania i udostępniania informacji przekazywanych w ramach kampanii oraz sięgania do Poradnika Bezpieczeństwa dostępnego na stronach rządowych. Celem kampanii jest dotarcie do wszystkich grup mieszkańców Polski, w różnym wieku poprzez różne kanały informacyjne.