Informujemy i edukujemy - rusza kampania informacyjna MSWIA, MON i RCB
17.09.2025
Co zrobić jak zostaną włączone syreny? Co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Już od czwartku 18 września 2025 r., na antenie TVP Info, rozpocznie się emisja programu „Bezpieczna Polska - zapytaj ekspertów”. Eksperci z MSWiA, MON, RCB i służb mundurowych będą dostępni dla widzów pod telefonem 22 507 04 90 w godzinach 9:00 - 12:00. Udzielą widzom odpowiedzi na pytania o bezpieczeństwo wobec zagrożeń, rozwieją wątpliwości dotyczące treści Poradnika Bezpieczeństwa, a także poradzą jak się zachować w szczególnych sytuacjach.
MSWiA, MON i RCB ruszają z kampanią informacyjną
Dźwięk syren alarmowych, powiadomienie z RSO czy Alert RCB – to główne kanały informowania mieszkańców o nadchodzącym zagrożeniu. Przygotowanie na kryzysy zaczyna się od edukacji, dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców.
MSWiA we współpracy z MON, RCB i TVP rozpoczyna kampanię informacyjną. Pierwszym krokiem jest edukacja obywateli i budowanie ich odporności. To kluczowe uzupełnienie niedawnej publikacji Poradnika Bezpieczeństwa. Nasz plan na odporność społeczną to edukacja, informowanie i przygotowanie.
Grafiki informacyjne, spoty wideo oraz spoty radiowe pojawią się już wkrótce w mediach i w internecie. Zachęcamy do korzystania i udostępniania informacji przekazywanych w ramach kampanii oraz sięgania do Poradnika Bezpieczeństwa dostępnego na stronach rządowych. Celem kampanii jest dotarcie do wszystkich grup mieszkańców Polski, w różnym wieku poprzez różne kanały informacyjne.