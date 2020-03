Służby będą badać pasażerów przyjeżdżających do Polski z zagranicy

- Podejmujemy środki zaradcze, żeby przyrost zarażeń był jak najmniejszy. Jesteśmy jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym krajem w Europie, który podejmuje taką decyzję – powiedział szef rządu, argumentując wprowadzenie specjalnych działań na granicach. Punkty kontroli sanitarnej będą prowadzić funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego. Na czas działań funkcjonariuszy, w porozumieniu z zarządcami dróg, zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu – tak, jak przy tymczasowej kontroli, zostanie on spowolniony i zwężony w miejscach kontroli.

- Punkty kontroli sanitarnej, które uruchamiamy, będą działały całodobowo – powiedział minister Mariusz Kamiński. Jak wyjaśnił, dziś o godzinie 15:00 uruchomionych zostanie 5 punktów na granicy z Niemcami i Czechami, natomiast od jutra wszelkie procedury medyczne i sanitarne zostaną wdrożone także na wschodzie kraju, czyli na granicach z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Wdrożone zostaną też kontrole sanitarne w pociągach przekraczających granice i w portach morskich. - Uważamy, że z uwagi na to, iż grono osób zarażonych dociera do Polski z zagranicy, musimy wprowadzić nadzwyczajne środki – powiedział szef MSWiA. Pasażerowie korzystający z ruchu lotniczego są już objęci obowiązkiem wypełniania kart pasażera, a Straż Graniczna uzyskuje o nich informacje dzięki połączeniu systemem PNR ze służbami innych krajów.

Jak wyjaśnił gen. dyw. SG Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej, kontrola sanitarna na granicach będzie polegała na pomiarze temperatury pasażerów. Następnie funkcjonariusze będą odbierać karty pasażerów i karty kierowców (zawierające m.in. dane kontaktowe oraz miejsce podróży), które zostaną przekazane do urzędów wojewódzkich i wprowadzone do specjalnego systemu. Wszystko po to, aby w przypadku wykrycia kolejnych osób chorych, móc szybko dotrzeć do pozostałych podróżnych, z którymi pacjent miał kontakt.

Minister Łukasz Szumowski powiedział, że w najbliższych dniach należy spodziewać się istotnego wzrostu liczby zachorowań. - Mamy miejsca w szpitalach zakaźnych, które mogą objąć opieką tych pacjentów. Mamy także plany zwiększenia liczby tych miejsc – powiedział szef resortu zdrowia. Wskazał jednocześnie, że ministerstwo ściśle współpracuje w tej kwestii z wojewodami.

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do organizatorów wydarzeń, w których bierze udział znaczna liczba osób, aby powstrzymali się od ich organizacji. Według analiz imprezy masowe były bowiem jedną z przyczyn rozprzestrzeniania się wirusa w Niemczech i we Włoszech.

W specjalnej konferencji, oprócz premiera i szefów resortów spraw wewnętrznych i administracji oraz zdrowia, wzięli także udział szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, komendanci główni Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

Przed spotkaniem z mediami odbyła się wideokonferencja z wojewodami, w której wzięli udział m.in. ministrowie Mariusz Kamiński i Łukasz Szumowski, wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker i Błażej Poboży oraz Główny Inspektor Sanitarny. Podczas odprawy omówiono szczegóły dotyczące funkcjonowania punktów kontroli sanitarnej i kwestie dotyczące organizacji imprez masowych.