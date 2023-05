Uroczystość podpisania przez Prezydenta RP ustawy umożliwiającej powstanie Wyższej Szkoły Straży Granicznej z udziałem wiceministra Pawła Szefernakera

To ważny moment dla całej Rzeczypospolitej i dla jej służb. Ustawa przed chwilą podpisana ma fundamentalne znaczenie dla kształcenia formacji mundurowych

– zaznaczył prezydent Andrzej Duda.

Nasza Straż Graniczna do tej pory nie prowadziła studiów wyższych. Pozyskiwała tych, którzy wykształcenie zdobyli na innych uczelniach. Dziś uzyskuje ona możliwość kształcenia kadr przeznaczonych dla tej służby

– podkreślił.

Podpisana dziś przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw, umożliwia powstanie Wyższej Szkoły Straży Granicznej. Będzie to kluczowa jednostka kształcąca kadry dla Straży Granicznej. Tym samym, Straż Graniczna dołącza do Policji i Państwowej Straży Pożarnej, które mają szkoły ukierunkowane na ich potrzeby.

Chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym tak szybko, ponad politycznymi podziałami, ta ustawa została przyjęta. Chciałbym podziękować przede wszystkim Straży Granicznej. Gdyby nie wasza determinacja, gdyby nie wasze marzenia o powołaniu Wyższej Szkoły, to wszystko nie mogłoby się urzeczywistnić

– podkreślił sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker.

Wiceminister Paweł Szefernaker podziękował również za zaangażowanie komendantowi Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej płk. SG dr. Piotrowi Boćko.

Dziękuję Panie komendancie za serce, które razem z kierownictwem tego ośrodka Pan oddał, aby ta ustawa powstała, by cała koncepcja powołania tej uczelni została zrealizowana

– dodał wiceminister.

Wyższa Szkoła Straży Granicznej

Wyższa Szkoła Straży Granicznej stanie się jedynym tej rangi, ośrodkiem kształcenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zostanie ona utworzona w drodze rozporządzenia przez Ministra Edukacji i Nauki, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Nowa uczelnia powstanie w oparciu o funkcjonujące do tej pory zaplecze logistyczne Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

W pierwszym etapie planowane jest uruchomienie jednego kierunku studiów – bezpieczeństwo granicy państwowej. Będą to studia pierwszego stopnia. Absolwent uczelni, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, będzie funkcjonariuszem SG w stopniu chorążego.

Utworzenie uczelni planowane jest w 2024 roku, a rozpoczęcie kształcenia w październiku tego samego roku. Uczelnia będzie jednocześnie jednostką organizacyjną Straży Granicznej.

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie jest w tej chwili jedną z trzech szkół kształcących funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pozostałe to: Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.