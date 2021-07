Uroczystość wręczenia odznak im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja

– Bardzo Wam dziękuję za to, co robicie. Dbacie o honor służby, honor funkcjonariusza – powiedział minister Mariusz Kamiński do policjantów, którzy odebrali dziś (20 lipca br.) odznaki im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja. Odznaczenia zostały przyznane 40 funkcjonariuszom z całego kraju. W uroczystości w MSWiA wzięli także udział wiceministrowie: Maciej Wąsik, Błażej Poboży, Bartosz Grodecki oraz gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji.

Odznaka, której patronem jest Andrzej Struj, jest dedykowana niezwykłym funkcjonariuszom, którzy poza służbą podejmują działania w obronie życia, zdrowia i mienia naszych obywateli oraz tym, którzy w trakcie służby ratują ludzkie życie, narażając własne – podkreślił minister Mariusz Kamiński. To postępowanie zgodne z rotą przysięgi. Ale to wymaga odwagi, hartu ducha, gotowości do poświęcenia. Wiem, jak wiele ryzykowaliście dla innych ludzi, dla naszych obywateli. Jestem pod ogromnym wrażeniem – dodał szef MSWiA. Ze słowami podziękowania dla funkcjonariuszy zwrócił się również gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji. Czytając opisy zdarzeń, które były Waszym udziałem i spowodowały, że jesteście na tej sali, po raz kolejny uzmysłowiłem sobie, że trzeba mieć w sobie ogromne poczucie odpowiedzialności i troski o drugiego człowieka, żeby w ogóle założyć policyjny mundur – powiedział. Jako szef polskiej Policji nisko się Wam kłaniam, jest to ogromny zaszczyt stać na czele formacji, w której służą ludzie tacy jak Wy – podkreślił. Odznakę im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja odebrali dziś m.in.: asp. szt. Andrzej Krukowski, który podjął interwencję podczas urlopu, widząc osoby tonące w morzu, sierż. szt. Maria Myszakowska-Łyjak, która w czasie wolnym od służby pomogła ofiarom wypadku drogowego oraz st. sierż. Łukasz Deszcz i mł. asp. Paweł Świdziński, którzy uratowali dwie starsze osoby z pożaru. „…Nawet z narażeniem życia” Odznaka im. podkomisarza Andrzeja Struja została wręczona po raz pierwszy w historii polskiej Policji. Mogą ją otrzymać policjanci, którzy podjęli się poza służbą ratowania życia, zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia albo w czasie służby podjęli się ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia. Funkcjonariusze otrzymują również nagrodę finansową. Odznaka jest nadawana na wniosek komendanta głównego Policji albo z inicjatywy ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wyróżnienie może być przyznawane także pośmiertnie. Andrzej Struj zginął od ciosów nożem po tym, jak 10 lutego 2010 r. - podczas urlopu - interweniował wobec chuliganów, którzy niszczyli tramwaj. Policjant służył w formacji od 15 lat. Pracował w wydziale wywiadowczo-patrolowym Komendy Stołecznej Policji. Pośmiertnie został awansowany na stopień podkomisarza Policji, odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.



