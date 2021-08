Ustawa dotycząca zwierząt w służbach mundurowych trafi do podpisu Prezydenta

Sejm przyjął dziś (11 sierpnia br.) poprawki Senatu do ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych i skierował ją do podpisu Prezydenta RP Andrzeja Dudy. – To bardzo dobra wiadomość dla zwierząt służących w formacjach mundurowych i ich opiekunów. Dziękuję wszystkim, którzy poparli tę ustawę – powiedział wiceminister Błażej Poboży, odpowiedzialny za proces legislacyjny ze strony MSWiA.