Nowe propozycje MSWiA dla funkcjonariuszy służb podległych resortowi

Zgodnie z dzisiejszą propozycją strony rządowej, wszyscy funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej kwocie 677 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną). Daje to kwotę 500 zł netto, czyli „na rękę”.

Wiceminister Maciej Wąsik zapewnił w imieniu strony rządowej, że od 2023 roku waloryzacje uposażeń funkcjonariuszy służb podległych MSWiA będą obejmowane wskaźnikiem przewidzianym dla całej sfery budżetowej. Przypominamy, że w 2022 roku w ramach podwyżki w wysokości 677 zł brutto ujęta jest kwota waloryzacji o 4,4 proc.

Oprócz podwyższenia uposażeń, MSWiA przedstawiło propozycję dotyczącą awansów w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach. Ministerstwo proponuje, że funkcjonariusze dotychczas zaszeregowani w grupie 2 zostaną automatycznie przeniesieni do grupy 3. Z kolei funkcjonariusze z 3 grupy otrzymają awanse do grupy 4, a ci z grupy 4 do 5. Zmiany dotyczące funkcjonariuszy z grup 2-4 wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. Natomiast osoby zaszeregowane w grupie 5 będą przenoszone do grupy 6 na przestrzeni czterech lat (co roku 25 proc. funkcjonariuszy). W samej Policji awans otrzyma więc około 64 tys. funkcjonariuszy, w Państwowej Straży Pożarnej – prawie 11 tys. funkcjonariuszy, a w Straży Granicznej – prawie 9 tys. funkcjonariuszy.

Dodatkowo zaproponowano zniesienie limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz wprowadzenie możliwości awansowania do wyższych grup uposażenia zasadniczego.

W toku wcześniejszych prac strony rządowej ze stroną związkową wynegocjowano odmrożenie funduszu nagród zarówno w 2021, jak i w 2022 roku. W tym roku fundusz nagród wyniesie 5,4 proc., natomiast w roku 2022 - 2,7 proc.

Strona rządowa i społeczna zgodziły się, że istnieje potrzeba powołania zespołu, składającego się z przedstawicieli resortu i związków zawodowych. Zespół miałby się zająć analizą ustaw pragmatycznych oraz systemu uposażeń, modyfikacją zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz dodatku stażowego. – Nadal zależy nam na wypracowywaniu wspólnych rozwiązań, które będą zachęcały doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie. Jest to korzyść zarówno dla formacji, jak i dla bezpieczeństwa obywateli – podkreślił wiceszef MSWiA. Zespół zajmie się m.in. analizą świadczeń socjalnych i mieszkaniowych w poszczególnych służbach.

Dodatkowo wiceminister Maciej Wąsik poinformował, że najpóźniej do 1 marca 2022 roku wejdzie w życie zmiana w zakresie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Chodzi o zmianę zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. Nowe przepisy są realizacją wcześniejszych uzgodnień ze stroną związkową.

Wszystkie nowe propozycje przedstawione dziś przez MSWiA będą teraz przedmiotem analiz władz związków zawodowych poszczególnych formacji. Ze strony MSWiA padła propozycja podpisania porozumienia.

W poniedziałkowym (20 września br.) spotkaniu wzięli udział: Maciej Wąsik - sekretarz stanu w MSWiA; Rafał Jankowski - przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Marcin Kolasa - przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Krzysztof Oleksak - przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”; Bartłomiej Mickiewicz - przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Hetman - przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.