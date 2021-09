Podpisanie porozumienia ze związkami zawodowymi służb mundurowych

Chcę bardzo podziękować przedstawicielom wszystkich związków zawodowych, które są głosem funkcjonariuszy. Ten głos chcemy zawsze słyszeć jako kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji

– powiedział minister Mariusz Kamiński.

To jest służba związana z ryzykiem osobistym. Funkcjonariusze przysięgają, że będą działali na rzecz bezpieczeństwa, w imię obrony obywateli, z narażeniem własnego zdrowia i życia. Ta służba musi być godziwie wynagradzana

– podkreślił szef MSWiA.

Jak przyznał minister Mariusz Kamiński, negocjacje były czasami trudne, ale doprowadziły w efekcie do bardzo dobrego porozumienia. Szef resortu zapowiedział także kolejną edycję ustawy modernizacyjnej dla służb.

Przez najbliższe 4 lata ponad 10 miliardów złotych zostanie zainwestowane w bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo państwa polskiego i w rozwój naszych formacji

– ogłosił. W przyszłym tygodniu ma zostać przedstawiona perspektywa rozwoju poszczególnych formacji na najbliższe lata.

Wzrost uposażeń w służbach MSWiA, dalsza modernizacja i rozwój poszczególnych formacji

Szczegóły podpisanego porozumienia przedstawił podczas briefingu prasowego wiceminister Maciej Wąsik.

Osiągnięte dziś porozumienie ze związkami zawodowymi służb mundurowych podległych MSWiA przewiduje podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy od 1 stycznia 2022 roku w kwocie 677 zł brutto, to jest 500 zł „na rękę”

– powiedział wiceszef MSWiA. Kwota ta zawiera nagrodę roczną i kwotę waloryzacji o 4,4 proc. W przypadku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w latach 2023-2025, funkcjonariusze otrzymają podwyżki uposażeń na poziomie tego wzrostu.

Przyjęliśmy także rozwiązania, które umożliwią podwyżki dla 64 tysięcy funkcjonariuszy Policji, 11 tysięcy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i 9 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej

- powiedział wiceminister Maciej Wąsik. Chodzi o propozycję dotyczącą awansów w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach. Oznacza to, że szef MSWiA wyda rozporządzenia, na podstawie których funkcjonariusze dotychczas zaszeregowani w grupie 2 zostaną automatycznie przeniesieni do grupy 3. Z kolei funkcjonariusze z 3 grupy otrzymają awanse do grupy 4, a ci z grupy 4 do 5. Zmiany dotyczące funkcjonariuszy, którzy aktualnie są zaszeregowani w grupach 2-4 wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. Natomiast osoby zaszeregowane w grupie 5 będą przenoszone do grupy 6 na przestrzeni czterech lat (co roku 25 proc. funkcjonariuszy, zaczynając od 1 stycznia 2022 r.).

Zapisy porozumienia przewidują także zniesienie limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz wprowadzenie możliwości awansowania do wyższych grup uposażenia zasadniczego. Ponadto w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 przewiduje się utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6 proc. planowanych na rok 2021 uposażeń. W 2022 r. utworzony zostanie fundusz nagród w wysokości 2,7 proc. planowanych na rok 2022 uposażeń.

Strona rządowa i społeczna zgodziły się również, że istnieje potrzeba powołania zespołu, składającego się z przedstawicieli MSWiA, związków zawodowych oraz kierownictwa poszczególnych formacji. Zespół zajmie się analizą ustaw pragmatycznych pod kątem modyfikacji zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz tzw. dodatku stażowego. Chodzi o wypracowanie rozwiązań zachęcających funkcjonariuszy do pozostania jak najdłużej w służbie. Zespół zajmie się również analizą świadczeń socjalnych i mieszkaniowych w poszczególnych służbach.

Najpóźniej do 1 marca 2022 roku wejdzie w życie zmiana w zakresie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Chodzi o zmianę zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. Nowe przepisy są realizacją wcześniejszych uzgodnień ze stroną związkową.

Związkowcy: w ministerstwie jest prowadzony dialog

Będziemy pracować, nie będziemy wyłamywać otwartych drzwi, bo drzwi do gabinetów ministrów mamy otwarte. W tej chwili trwa w tym ministerstwie dialog, byłoby nierozsądne z tego nie korzystać. My ze sobą rozmawiamy. Myślę, że prędzej niż później przyniesie to jeszcze lepszy skutek, niż te zapisy zawarte w naszym porozumieniu

¬ powiedział podczas briefingu prasowego Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Szef związku zawodowego Policjantów zabrał głos w imieniu całej strony związkowej.

W briefingu prasowym wzięli także udział wiceminister Paweł Szefernaker, wiceminister Błażej Poboży oraz przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA: Marcin Kolasa – przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Oleksak – przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, Bartłomiej Mickiewicz – przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Paweł Borek – zastępca przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.