Promocja oficerska w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Podczas uroczystości wiceminister Błażej Poboży odczytał list ministra Mariusza Kamińskiego.

Czas, który spędziliście w murach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, to ważny etap w Waszym rozwoju zawodowym. To nie tylko okres nabywania specjalistycznej wiedzy, ale również czas kształtowania siły Waszych charakterów

- napisał do promowanych oficerów minister Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA podkreślił w liście, że promocja oficerska odbywa się w niezwykle trudnym czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Podziękował też policjantom za dbanie o bezpieczeństwo uchodźców wojennych z Ukrainy.

W naszym kraju schronienie znajduje każdy, kto ucieka przed wojenną pożogą. To, że uchodźcy wojenni z Ukrainy czują się w naszym kraju bezpiecznie, to również zasługa Policji. Funkcjonariusze są obecni w punktach recepcyjnych, na dworcach PKP, gdzie nieprzerwanie dbają o bezpieczeństwo i spokój uchodźców. Za to należą się Wam ogromne podziękowania