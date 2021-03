Służby w walce z pandemią

Ponad 60 mln sprawdzeń obowiązku przebywania na kwarantannie

Wśród zaangażowanych służb jest Policja, która wykonuje wiele zadań związanych z ograniczaniem pandemii. Codziennie do zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19 kierowanych jest około 20 tys. policjantów.

Funkcjonariusze m.in. sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną realizują ten obowiązek.

Od początku działań policjanci przeprowadzili już ponad 60 mln 339 tys. takich sprawdzeń. Tylko w poniedziałek (29 marca br.) Policja przeprowadziła prawie 416 tys. kontroli osób przebywających na kwarantannie. Mundurowi kontrolują także sklepy, miejsca organizacji wesel i dyskotek oraz przestrzeganie obowiązku zasłaniania nosa i ust.

Od początku pandemii funkcjonariusze Policji przeprowadzili prawie 3 mln 490 tys. kontroli, czy przestrzegane są wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia - zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi

– poinformował minister Mariusz Kamiński. Szef MSWiA dodał, że między innymi po stwierdzeniu nieprzestrzegania nakazu zasłaniania ust i nosa maseczką od początku działań nałożono prawie 370 tys. mandatów, skierowano ponad 54 tys. wniosków o ukaranie do sądu oraz pouczono ponad 241 tys. osób.

Skontrolowano również ponad 597 tys. środków transportu publicznego, sprawdzając czy przestrzegane są w nich wprowadzone ograniczenia w zakresie przewozu osób oraz zakrywania nosa i ust. Sprawdzono ponad 1 mln 624 tys. obiektów handlowych oraz niemal 16,5 tys. miejsc organizacji wesel i 8,5 tys. miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki. Od początku działań skontrolowano również 40,7 tys. obiektów świadczących usługi hotelarskie, prawie 110 tys. restauracji i ponad 68 tys. siłowni i klubów fitness.

Strażacy dowożą na szczepienia i pomagają w szpitalach

Działania związane z pandemią prowadzi też PSP i OSP. Strażacy m.in. pomagają osobom, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do poszczególnych punktów szczepień. Od stycznia br. strażacy przewieźli ponad 11 tys. osób

– zaznaczył wiceminister Maciej Wąsik.

Strażacy ochotnicy prowadzą też akcję dostarczania ulotek z informacjami dotyczącymi profilaktyki oraz szczepień przeciw COVID-19. Trafiają one do osób starszych oraz samotnych, mieszkających w małych miastach i na wsiach. Łącznie przygotowanych zostało 10 mln ulotek.

Utworzone zostały 124 polowe izby przyjęć przed szpitalami (w postaci namiotów pneumatycznych). Do pełnienia służby w szpitalach oddelegowanych jest 114 ratowników medycznych z Państwowej Straży Pożarnej. Od czwartku (1 kwietnia br.) będzie to w sumie 155 ratowników medycznych, w tym 60 do dyspozycji CSK MSWiA w Warszawie.

Straż Graniczna na południowej granicy

Działania związane z pandemią prowadzi też Straż Graniczna. Od 27 lutego do 29 marca br. na granicy południowej (Czechy i Słowacja) skontrolowanych zostało 87 tys. osób.

W tamtym roku podczas tymczasowo przywróconej kontroli granicznej strażnicy skontrolowali 2,5 mln osób.

Funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzają również osoby skierowane na kwarantannę. Od listopada 2020 roku do 29 marca 2021 roku przeprowadzili ponad 179 tys. takich kontroli.