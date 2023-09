Uroczystość wręczenia medali im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja z udziałem ministra Mariusza Kamińskiego

To dla mnie wielki zaszczyt i honor, że mogę dziś gościć tak wybitnych polskich policjantów. Zostaliście odznaczeni jednym z najważniejszych medali, jakie może otrzymać funkcjonariusz Policji – Medalem im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja. Jestem pod ogromnym wrażeniem Waszych czynów. Są wśród Was funkcjonariusze, którzy wskakiwali do płonących budynków, wynosili z nich nieprzytomnych ludzi, ratowali tonących i małe dzieci. Pomagali tym, którzy byli w trudnej sytuacji. Dziś jesteście prawdziwymi bohaterami

– zaznaczył minister Mariusz Kamiński.

Minister podkreślił, że policyjna służba często wiąże się z narażaniem własnego życia. Przypomniał, że to w MSWiA powstała obowiązująca już ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym rodzinom poległych funkcjonariuszy.

– podkreślił.

– podsumował.

Podczas uroczystości Komendant Główny Policji mówił, że mieszkańcy naszego kraju mogą zawsze liczyć na wsparcie Policji.

Polska i Polacy zawsze mogą na was liczyć. Mogą być pewni, że kiedy przyjdzie zagrożenie, to pojawicie się Wy i udzielicie niezbędnej pomocy. Nawet, jeśli będzie wymagało to narażenia własnego życia. Jako szef polskiej Policji jestem z was dumny. To wielki honor i zaszczyt mieć w szeregach takich ludzi jak wy. Serdecznie wam gratuluję tego wyróżnienia