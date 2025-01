W MSWiA o tworzeniu w szkołach ponadpodstawowych oddziałów o profilu mundurowym

Głównym tematem wydarzenia było tworzenie w szkołach ponadpodstawowych oddziałów o profilu mundurowym. W spotkaniu wzięła także udział sekretarz stanu w MEN Katarzyna Lubnauer, a także przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, eksperci z Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, kuratoriów oświaty oraz przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce.

Jednym z priorytetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest osiągnięcie wyższego stopnia profesjonalizacji Policji i Straży Granicznej.

Będziemy zwiększać efektywność prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych do tych formacji oraz stwarzać możliwość pozyskania jak największej liczby funkcjonariuszy odpowiadających potrzebom służb

– poinformował wiceminister Czesław Mroczek.

Sekretarz stanu w MSWiA zaznaczył, że dotychczasowe rozwiązania wobec kandydatów do służby w Policji lub Straży Granicznej, którzy są absolwentami tzw. klas mundurowych, nie stanowiły wyraźnej zachęty do wstępowania do tych służb.

Te rozwiązania były mało funkcjonalne i nieadekwatne do realnych potrzeb

– stwierdził wiceszef MSWiA. Jednocześnie dodał, że ze względu na brak aktów prawnych regulujących tworzenie i działanie tak zwanych klas mundurowych, szkoły ponadpodstawowe we własnym zakresie określały główne zasady funkcjonowania takich klas, co powodowało dużą różnorodność programową i organizacyjną.

Wiceminister Czesław Mroczek wyraził nadzieję, że wprowadzone rozwiązana będą wychodziły naprzeciw przyszłym kandydatom. Pozwolą również uczniom oddziałów o profilu mundurowym na zdobycie przydatnych w życiu wiedzy i umiejętności, które są niezmiernie istotne w świetle potencjalnych zagrożeń otaczającego nas świata.

Oddziały o profilu mundurowym

Przepisy dotyczące oddziałów o profilu mundurowym zostały wprowadzone do ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe na mocy ustawy z 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej.

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe mogą wystąpić do MSWiA z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału o profilu mundurowym.

Cel wprowadzenia oddziałów:

stworzenie możliwości pozyskania do służby w Policji i Straży Granicznej jak największej liczby kandydatów odpowiadających potrzebom służby w formacjach mundurowych;

zwiększenia potencjalnej liczby kandydatów do służby przez stworzenie dla nich odrębnej ścieżki postępowania kwalifikacyjnego dla absolwentów oddziałów o profilu mundurowym;

uprządkowanie sytuacji funkcjonujących w szkołach tzw. klas mundurowych o profilu policyjnym lub Straży Granicznej.

Korzyści dla absolwenta

Absolwenci oddziałów o profilu mundurowym, którzy złożą podanie o przyjęcie do służby w Policji lub Straży Granicznej przed upływem 3 lat od ukończenia oddziału:

zostaną zwolnieni z testu wiedzy podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji lub Straży Granicznej;

zostaną zwolnieni z testu sprawności fizycznej, jeżeli uzyskali pozytywny wynik ze spełniającego odpowiednie kryteria testu sprawności fizycznej przeprowadzonego w ostatnim roku szkolnym nauczania w oddziale o profilu mundurowym;

będą mieli pierwszeństwo w przyjęciu do służby w Policji lub Straży Granicznej.

Więcej informacji o oddziałach o profilu mundurowym:

https://www.gov.pl/web/mswia/oddzialy-o-profilu-mundurowym